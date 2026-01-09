Halep'de gerginlik sürüyor. PKK-SDG anlaşmaya uymuyor

Halep'te çatışmalar yeniden başlamak üzere. Kenti boşaltacaklarını açıklayan PKK-SDG'li teröristlerin anlaşmaya uymayı reddettiği ve bazı sivilleri öldürdüğü belirtiliyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya bilgi veren bir Suriye istihbarat yetkilisi, teröristlerin 4 genci öldürdüğünü ve bölgeyi boşaltmaya çalışan onlarca aileye saldırdığını söyledi.

Kaynak, milislerin "Suriye devletine karşı savaşmaya gitmeyi reddeden dört Kürt genci öldürdüğünü ve mahalleyi terk eden sakinlerin birkaç evini yaktığını" da sözlerine ekledi.

Suriye Savunma Bakanlığı birimleri, bölgedeki büyük bir hedefin vurulduğunu açıklarken, "SDF-PKK terör örgütüne ait büyük bir mühimmat deposuydu. Halep'teki SDF bir açıklamada hedef alınan yerin hastane olduğunu iddia etti. Gerçekte, yer bir hastane değil, imha edilen büyük bir SDF mühimmat deposuydu ve patlamalar halen devam etmektedir." bilgisini paylaşttı.

İKİNCİ KEZ SÜRE VERİLMİŞTİ

Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından PKK-YPG-SDG üyelerine Halep'in Şeyh Maksut mahallesini boşaltmaları için bugün öğle saatlerinde ikinci kez süre verdi. Suriye ordusunun, Şeyh Maksut mahallesindeki sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi.



Şam yönetiminin, terör örgütü YPG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı sürenin dolmasının ardından tahliye süreci devam ediyordu.



Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep’teki Şeyh Maksut Mahallesi’nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü.

AFP, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Şam’a gitmekte olduğunu duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlerde, SDG üyelerinin ateşkesi ihlal etiği ve Suriye ordusunun operasyon yapılacak bölgelere ilişkin yeni harita açıkladığı belirtildi.

Onlarca otobüs, örgüt elemanlarının tahliyesi için bölgede hazır bekletiliyor. Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından silahlı güçlerin çıkışı için bazı mahallerin girişlerindeki bariyerleri kaldırmıştı.

TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında "Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştük. Kamu düzeninin sağlanması önemli, terörle mücadelenin devamı gerekir, SDG'nin de 10 Mart Mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yapmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aynı toplantıda, “Tüm terör gruplarını hedef olan operasyon tarafımızdan memnuniyetle karşılandı. Suriye hükümeti, terör faaliyetlerine karşılık operasyon başlattı. Bu operasyonu memnuniyetle karşıladık. Suriye'nin güvenliği kendi güvenliğimiz. Destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Suriye'nin Halep kentinde SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında geçtiğimiz salı gününden beri süren çatışmalarda dün gece 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını duyurdu.

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde çatışmaların son bulmasıyla silahlı grupların çekilme süreci başladı. Suriye yönetimi, örgüt üyelerinin Kuzeydoğu'ya çekilmesi için güvenli koridor açılacağını açıkladı. Ordunun güvenli geçiş için silahlı unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.

SİLAHLI UNSURLARIN TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Bugün saat 09.00 itibarıyla Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep'i terk etmek için verdiği süre doldu.

Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.

YPG/SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek. Terör örgütü mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.

Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

BAKAN FİDAN, ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda Halep'te yaşanan gelişmeleri görüştü.