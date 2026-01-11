Halep'te kontrol tamamen Şam'da, son YPG/SDG unsurları da kentten gönderildi

Suriye'nin Halep kent merkezindeki operasyonlar tamamlandı. Suriye Ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurdu. Terör örgütü mensupları tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi.

Halep Valiliği kentte kalan son SDG unsurlarının da kentten ayrıldığını açıklarken, bölgede kalan yaklaşık 90 SDG militanının Suriye Ordusu'na teslim olduğunu duyurdu. Militanların sorgulanacağı ifade edildi.

Suriye güvenlik güçlerinin Şeyh Maksud mahallesindeki bir hastanede kalan yaralı SDG unsurlarının da silahlarına el konulduğunu, yaralı militanların Tabka kentine gönderileceği belirtildi.

RİSK DEVAM EDİYOR

Terör örgütü YPG/SDG unsurlarının kentten gönderilmesiyle birlikte Halep, Beşar Esad'ın düşüşünden bu yana ilk kez tamamen Şam yönetiminin kontrolüne geçti.

Ancak Halep Valisi Azzam el-Garib çatışma riskinin devam ettiğini söyledi, şimdiki çatışmaların SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonundaki başarısızlık nedeniyle olduğu vurgulandı.

SDG unsurları uluslararası arabuluculara çağrıda bulunarak bölgede kalan yaralıların tedavi için tahliye edilmelerini ve sivillerinse Halep'e geri dönmelerine izin verilmesini istedi. SDG'nin lideri Mazlum Abdi arabuluculara, ateşkes ihlallerini önlemek ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli bir şekilde geri dönmeleri için verdikleri sözleri yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DİYALOG ÇAĞRISI

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni Halep'teki çatışmalarla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Anouni, "AB, Halep ve çevresindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak, sivillerin her zaman korunmasının ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

"Tarafların siyasi bir çözüm için acilen diyaloğa dönmesi" gerektiğini belirten Anouni, "Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur." dedi.

ÇATIŞMALAR NASIL ALEVLENMİŞTİ?

2025'in Mart ayında SDG ve Şam yönetimi, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak yıl bitse de bu entegrasyon sağlanamamış, bölgedeki SDG unsurlarıyla Şam yönetimi yeniden çatışmaya başlamıştı.

6 Ocak'ta yeniden başlayan çatışmalar büyümüş, Suriye Ordusu'nun düzenlediği operasyonla Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi Halep'in SDG kontrolündeki mahallelerini bu unsurlardan arındırmıştı. Operasyonun tamamlandığını duyuran Suriye Ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurdu. Örgüt unsurları tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi. Suriye Ordusu ve terör örgütü YPG/SDG'nin çatışmalarında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.