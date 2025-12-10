Halep'teki yıkımın simgesiydi. "Ümran bebek" herkesi ağlattı

Beşar Esad rejimi, muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son buldu. Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşünün yıl dönümü başkent Şam’da gün boyu kutlandı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara da Başkanlık Sarayı'nda ulusa seslendi. Saraydaki etkinliğe Halep’teki hava saldırılarının ardından enkazdan çıkarılan ve o dönem 5 yaşında olan Ümran da katıldı.



“HAYATIMA BÜYÜK IŞIK GERİ DÖNDÜ”

Enkazdan çıkarıldıktan sonra üstü toz içerisinde, yüzü kanlı bir halde ambulansın arka koltuğunda şok olmuş görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran, dün akşamki etkinlikte yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bombalamada yaralandığını söylediklerini ama kendisinin hatırlamadığını söyleyen 13 yaşındaki Ümran, "Büyüdüm ve kalbimde bir boşluk var; bunun korku mu yoksa ağlama mı olduğunu bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan öğrendim. Kendimi toz içinde gördüm. Şimdi zaferle birlikte , hayatıma büyük ışık geri döndü" dedi.



Ümran'In konuşması Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve salondakileri de duygulandırdı.