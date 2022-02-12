Halil Falyalı cinayeti soruşturması: KKTC'de 2 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında KKTC polisi, Girne Alsancak bölgesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Polis baskın düzenlediği evde 9mm çapında bir tabanca buldu. Silahın balistik incelemesiyle Falyalı suikastinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili KKTC'de tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Cinayete ilişkin İstanbul’da da üç kişi daha gözaltına alındı. Böylece İstanbulda yakalanan şüpheli sayısı 6'ya çıktı.