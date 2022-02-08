Halil Falyalı, KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Haber: Selim SAYARI Halil Falyalı ve eşinin araçlarının da bulunduğu konvoya evinin yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.



Falyalı'nın ağır yaralı olarak hastanesine kaldırıldığı, ancak kurtatılamadığı bildirildi. Falyalı'nın şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırı anında Falyalı'nın ailesinin başka bir araçta bulunduğu, o aracın isabet almadığı öğrenildi.



Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.



Falyalı, 2016'dan beri ABD tarafından da, uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranıyordu.



HASTANEDEN AÇIKLAMA



Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Halil Falyalı'nın bütün müdahalelere karşın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Yenen, "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.