Halk ekonomik krizle boğuşurken lüks geziye gitti: İran Cumhurbaşkanı yardımcısı görevden alındı

Halkın ekonomik sorunlarla boğuştuğu İran'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şehram Debiri'nin kendi kişisel imkanlarıyla Güney Kutbu'na gittiği ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yayımladığı kararnameyle lüks gezi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Parlamento İşlerinden Sorumlu Debiri'yi görevden aldı.



Cumhurbaşkanlığının açıklamasında Pezeşkiyan'ın şu ifadeleri yer aldı:



"Nevruz sırasında Güney Kutbu'na eğlence amaçlı seyahatte olduğunuz tespit edildi. Dindarların örneğini izlemekle övünen bir hükümette, halk üzerindeki ekonomik baskıların hala yüksek olduğu ve yoksulların çok olduğu bir ülkede, resmi görevlilerin, kişisel harcamalarla bile olsa pahalı eğlence gezileri yapması savunulabilir veya haklı gösterilebilir değildir ve yetkililerin sade yaşam standartlarıyla uyuşmamaktadır."



Debiri, gezi nedeniyle özellikle muhafazakar medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.



Zengin bir doktor olan Debiri, devletin imkanlarıyla değil, kendi parasıyla geziye çıktığını savunmuş, ancak halkın ekonomik sorunlarla mücadele ettiği ülkede tepkileri üzerine çekmişti.

