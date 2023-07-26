Halk panik oldu | Meksika’da gök taşı geceyi gündüze çevirdi

Meksika'da atmosfere giren gök taşı Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde geceyi gündüze çevirdi.

Çıplak gözle görülen gök taşı, halk arasında paniğe neden oldu. Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla yaptığı açıklamada, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının gökyüzünde görülen uçan parlak cismin bir göktaşı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Gök taşının atmosfere girmesinin ardından alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.