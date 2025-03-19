Halka açılan Kennedy suikastı belgelerinde ne var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili açıklamasından sadece bir gün sonra John F. Kennedy'nin (JFK) 22 Kasım 1963'te Dallas'ta vurulduğu suikasta dair 63 bini aşkın sayfadan oluşan yaklaşık 2 bin 200 dosya yayınlandı.



ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin (NARA) sitesinde yer alan belgelerin tamamı üzerindeki gizlilik yakın gelecekte kaldırılacak. Kayıtlar, eski ABD Başkanı JFK'in istihbarat örgütü CIA'ye yönelik güvensizliği, suikastın faili Lee Harvey Oswald'ın Mexico City'de gözetlenmesi de dahil olmak üzere pek çok ayrıntıya ışık tutabilir.



Pazartesi günü Trump, Kennedy Center'da muhabirlere "tüm Kennedy dosyalarının" yayınlanacağını söyleyerek, "Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okumanız var. Hiçbir şeyi sansürlemeyeceğiz," demişti.



ABC News'e göre Trump'ın açıklaması Adalet Bakanlığı'nda "kargaşaya" yol açtı. Bakanlık avukatları pazartesiyi salıya bağlayan gecenin tümünde ayaktaydı ve yüzlerce sayfa belgeyi taradı.



"TEMEL HİKAYEYİ DEĞİŞTİREN BİR ŞEY YOK"

Kennedy suikastının tarihini anlatan “A Cruel and Shocking Act” (Zalimce ve Şok Edici Bir Eylem) kitabının yazarı Philip Shenon, açıklanan ilk 1100 dosyayı taradıktan sonra suikasta dair anlayışı değiştirecek pek bir şey göremediğini söyledi.



Washington Post'a konuşan Shenon, sayfaların birçoğunun okunaklı olmadığını ve önemi henüz bilinmeyen bir sürü isim ve takma adla dolu olduğunu ifade etti.



Shenon'a göre konunun uzmanı olmayan herhangi bir kişi, yeni sansürsüz belgeleri kısmen veya tamamen sansürlenmiş önceki belgelerle karşılaştırmakta zorlanabilir.



"Bu belgelerin neredeyse hepsini daha önce sansürlenmiş olarak gördük, ancak size burada neyin yeni olduğunu hemen söyleyemem. Her zaman sansasyonel bir şey olması mümkündür, ancak şu ana kadar burada görünen hiçbir şey o gün olanlara dair temel gerçeği yeniden yazmıyor. Ciddi bir araştırmacının bu belgelerde ne olduğunu gerçekten anlaması günler, haftalar ve aylar alacaktır."

TRUMP NEDEN KENNEDY DOSYALARIYLA İLGİLENİYOR?

Kennedy suikast dosyaları Trump'ın ilk döneminde ve hatta daha öncesinde de ilgi duyduğu bir konuydu.



Trump ilk başkanlık kampanyası sırasında, Fox News'de Senatör Ted Cruz'un babasının suikasttan önce Oswald ile görüşmüş olduğuna dair bir komplo teorisi ortaya atmıştı.



Ayrıca JFK'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. da Trump'ın yakın müttefikleri arasında. Kennedy Jr. halihazırda ABD'nin yeni sağlık bakanı olarak görev yapıyor.



Aşı karşıtı aktivizmi nedeniyle ailesinin büyük bir kısmından uzaklaşmış olan bakan, JFK suikastından tek başına bir silahlı kişinin sorumlu olduğuna inanmadığını söylemişti.

"YENİ KAYITLAR ESKİ ANLATIYLA ÇELİŞİYOR"

Kennedy suikastı üzerinde çalışan tarihçi Jefferson Morley ise yeni materyalin önemli bir kısmının 1960'lardaki ilk anlatıyla çeliştiği görüşünde.



Yargıç Earl Warren liderliğindeki Warren Komisyonu'nun 1964 tarihli kararında eski bir Deniz Piyadesi ve Marksist olan Oswald'ın tek başına hareket ettiği söylenmişti. 7 kişilik kurul, zanlının birileri veya başka bir ülkeyle hareket ettiğine dair herhangi bir kanıt bulamamıştı.



Ancak Washington Post'a konuşan Morley'e göre yıllar içinde yeni yayınlanan kayıtlar başka bir hikayeyi akla getiriyor.



"Yalnız adam teorisi doğru değil. Gerçekleri açıklamıyor. Kennedy'nin hayatını kurtarmaya çalışan doktorlar, iki farklı yönden gelen silah ateşiyle vurulduğunu söylüyor. Peki, ne oldu? Olan bitene dair daha iyi bir açıklamaya ihtiyacımız var."

ZANLININ MEKSİKA'DA NE İŞİ VARDI?



Hem Morley hem de Shenon, yayınlanan ve yayınlanacak olan belgeleri daha ayrıntılı analiz ederek Mexico City gizemine odaklanmak istediklerini söylüyor.



Kayıtlar halihazırda, Oswald'ın cinayetten kısa bir süre önce Meksika'nın başkentini ziyaret ettiğini ortaya koymuştu.



Shenon'ın aktardığına göre ABD istihbaratı, zanlının oradaki Kübalı ve Rus casuslarla görüştüğünü ve hatta Küba büyükelçiliğinin çalışanlarıyla Kennedy'yi öldürme planı hakkında açıkça konuştuğunu ileri sürmüştü.



Shenon, "Belki de yeni sansürsüz belgeler, Oswald ile Meksika'da Kennedy'nin ölmesini isteyen ve onun bu işi başarmasına yardım etmeye istekli diğer kişiler arasındaki ek temasları gösterir," dedi.



"Bu, çoğu insanın düşündüğünün aksine komplo olmayabilir, ancak yine de diğer insanlar Oswald'ın ne yapacağını biliyorsa veya ona yardım etmişse bir çeşit suç komplosu olabilir."

KENNEDY SUİKASTI

35. ABD başkanı JFK ve eşi Jacqueline Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'a yeniden seçim kampanyası için indiklerinde, açık bir gökyüzü ve sokakları dolduran coşkulu kalabalık tarafından karşılanmıştı.





Ancak konvoy şehir merkezindeki gezintiyi tamamladığı sırada yakınlardaki Teksas Okul Kitap Deposu'ndan silah sesleri duyulmuş ve başkan başından feci şekilde yaralanmıştı.



Polis kısa süre sonra, depo binasının altıncı katındaki bir pencerede konuşlanmış 24 yaşındaki Oswald'ı tutuklamıştı.



İki gün sonra, gece kulübü sahibi Jack Ruby, Oswald'ı hapishaneye naklediliği sırada herkesin gözü önünde vurarak öldürmüştü.