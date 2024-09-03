Halkın öfkesi büyüyor: Netanyahu'nun "Philadelphi" ısrarı bir saptırma mı?

İsrail'de eski Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nu her şeyin anahtarı gibi sunduğunu ancak bunun bir saptırma olduğunu söyledi.



İsrail ordu radyosuna konuşan aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı olan Eisenkot, Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkes müzakerelerini engellemekle eleştirildiği "Gazze-Mısır sınırındaki 14 kilometrelik sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kalma ısrarını" dün akşam düzenlediği basın toplantısında da yinelemesine tepki gösterdi.



Eisenkot, "Netanyahu, Philadelphi Koridoru için her şeyin anahtarı gibi konuştu. Bu tam bir saptırma" dedi.

NETANYAHU, KOALİSYON ORTAKLARINDAN KORKUYOR



Netanyahu'nun ateşkes müzakereleri nedeniyle aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirmesinden çekindiğine işaret eden Eisenkot, "Netanyahu dün tüm tarihlerden bahsetti ancak en önemlisi olan 27 Mayıs'tan bahsetmedi. O dönemdeki ateşkes teklifini tüm Savaş Kabinesi kabul etti. Ama Netanyahu bu teklifi siyasi geniş kabineye sunmayı reddetti çünkü iki koalisyon ortağı boğazına çökmüştü" dedi.



İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.



Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

HALK BAŞBAKANI SORUMLU TUTUYOR



Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

BAKANLARDAN HÜKÜMETİ DEVİRME TEHDİDİ



Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı liderler, Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanırsa hükümeti devireceklerini vurguluyor.



İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

