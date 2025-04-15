Hamaney, ABD ile müzakereleri değerlendirdi: "Ne çok iyimser ne çok kötümseriz"

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün İran’ın yasama, yürütme ve yargı makamlarından yetkililerle yaptığı görüşme sırasında ABD ile Umman’da gerçekleştirilen dolaylı nükleer müzakereleri değerlendirdi.

Hamaney, cumartesi günü ikinci turunun yapılması beklenen dolaylı görüşmelerin ilk aşamalarında “iyi” olduğunu ancak karşı tarafa dönük güvensizliğin sürdüğünü söyledi.

“İRAN, ABD’YE KARŞI HÂLÂ ÇOK GÜVENSİZ”



Press TV’nin haberine göre, Hamaney, Umman’ın başkenti Maskat’ta 12 Nisan'da gerçekleştirilen ve İran’ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin temsil ettiği görüşmelerin “ilk aşamalarında iyi uygulandığını” ancak İran’ın ABD tarafına dönük olarak “çok şüpheli” olduğunu sözlerine ekledi. Hamaney, “Bu görüşmeler konusunda ne son derece iyimser ne de son derece kötümseriz. Elbette karşı tarafa karşı çok güvensiziz” diye konuştu.



ABD ile dolaylı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı tarafından ele alınan pek çok meseleden biri olduğuna dikkat çeken İran’ın dini lideri, “Bu, neticede üzerine karara varılan ve yerine getirilen bir eylem ve önlem olabilir” dedi.



İran’ın farklı meselelerinin görüşmeler konusuna bağlanmaması gerektiğini, ülkenin bu meseleleri bağımsız bir şekilde yürütmesinin ve kendi kaynaklarına güvenmesinin lazım geldiğini kaydeden Hamaney, “Ülke meselelerini görüşmelere bağlamayalım” diyerek İran’ın büyük şüphelerine karşın “kendi kapasiteleri konusunda iyimser olduğunu” söyledi.



İRAN: İKİNCİ TUR MÜZAKERELER DE UMMAN’DA YAPILACAK



İran ve ABD arasında bu cumartesi günü yapılacak ikinci tur görüşmelerin İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşeceği iddiaları basına yansırken, İran, bugün yaptığı açıklamada, ABD ile ikinci tur müzakerelerin Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştıu.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Yapılan istişareler sonucunda, Maskat'ın 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesine karar verildi" demişti.



TRUMP HAMANEY’E MEKTUP GÖNDERDİ, DOLAYLI MÜZAKERELER BAŞLADI



İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.



Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.

