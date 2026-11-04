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Hamaney: ABD'deki değişimler İran düşmanlığını etkilemez

04.11.2026 14:18

Hamaney: ABD'deki değişimler İran düşmanlığını etkilemez
Reuters

Mücteba Hamaney "Saldırılar tekrarlanırsa yanıtımız sertleşir." dedi. (Foto: Arşiv)

Dış Haber Merkezi
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İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) siyasi değişikliklerin Washington'ın Tahran'a düşmanlık politikasına etki etmeyeceğini söyledi.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki ara seçimler e ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Hamaney mesajını yazılı olarak paylaştı. Açıklamada, "İktidardaki parti ve siyasi kadroların değişmesiyle ABD'nin politikasının farklılaşacağına umut bağlayanlar varsa yanılıyorlar." denildi.

 

İran dini lideri, "Amerika’ya taviz vererek İran halkına yönelik düşmanlığından vazgeçirilebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içindedir." ifadelerini kullandı.

 

Mücteba Hamaney, "Düşmana en ufak bir teslimiyet eğilimi bile düşmanı cesaretlendirir ve şehitlerin kanını yerde bırakır." dedi.

 

Hamaney, ABD saldırılarının tekrarlanması halinde İran'ın yanıtının daha da şiddetleneceğini savundu.

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