Hamaney, eski Devrim Muhafızları komutanını kritik göreve atadı

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak savaşındaki başarılarına işaret edildi. Rızai'yi bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Hamaney yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu. Kararın sonunda Rızai'ye hitaben dini ifadelere yer veren Hamaney, "İnşallah daima başı dik İran milletinin mücahit bir askeri olursunuz" ifadelerini kullandı.

MUHSİN RIZAİ KİMDİR?

Muhsin Rızai, 1954 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde dünyaya geldi. İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem (1981-1997) Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yaptı. Rızai, 1997-2021 arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

İran'da muhafazakar kanadın önde gelen siyasetçilerinden olan Rızai, birkaç kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu fakat yeterli oya ulaşamadı. Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde de bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı.