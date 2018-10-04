İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki bir stadyumda Devrim Muhafızları'na hitap etti.
Ayettulah Ali Hamaney, "Allah'ın izniyle yaptırımları yeneceğiz. İran halkı yaptırımları yenerek Amerika'ya bir tokat daha atmalı" dedi.
İran dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı liderlere İran'ın 2-3 içinde yaptırımları nedeniyle çökeceğini söylediğini belirterek, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanır" dedi.
İran dini lideri Ali Hamaney yabancı düşmanların elindeki medyanın kimsayasal silahlar kadar tehlikeli olacağını da vurguladı.
Hamaney: İran halkı ABD'ye bir tokat daha atmalı
NTV HaberDünya
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'nin baskısı ve ekonomik sorunlar nedeniyle halkın zor günler geçirdiğini söyledi. Hamaney, "Ancak İran halkı yaptırımları yenerek ABD'ye bir tokat daha atmalı" dedi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki bir stadyumda Devrim Muhafızları'na hitap etti.