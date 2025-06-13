Hamaney: "İsrail sert bir karşılık alacak"
İran lideri Hamaney, İsrail'in Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'yi de öldürdüğü saldırılarına tepki gösterdi, "sert karşılık vereceğiz" dedi.
İsrail gece yarısı İran'ın bir çok noktasını vurdu.
İsrail güçlerinin nükleer tesisleri ve bilim insanlarını da hedef aldığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'yi öldürdüğü saldırının ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi.
Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini söyledi.
İran lideri, "İsrail bu saldırılarla kendine acı bir son hazırladı. Bununla mutlaka yüzleşecekler" ifadelerini kullandı.
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