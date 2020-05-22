Hamaney İsrail'i kanserli tümöre benzetti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Ramazan ayının son cuma hutbesini Kudüs Günü'ne ayırdı.



Filistinlilere, İsrail'e karşı mücadelelerini sürdürme çağrısı yapan Hamaney, "Filistin kurtulana kadar intifadaya devam etmek bir görevdir" dedi.



İsrail için kanser benzetmesini yapan Hamaney aynı konuşmasında "Siyonizm virüsünün ortadan kaldırılması gerek" dedi.



İran'da virüs salgını nedeniyle bu yıl Kudüs Günü etkinlikleri düzenlenmedi. Sadece Hamaney konuşma yaptı.

