Hamaney öldü, şimdi ne olacak?

ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran'ı 37 yıldır yöneten dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hamaney'in ölümünün ardından görevini Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir üyeden oluşan konseyin geçici olarak devralacağını duyurdu.

Son sözü söyleyen kişi olarak ülke siyasetine yön veren Hamaney'in ardından ülkenin başına geçecek isim için yeni bir süreç bekleniyor. NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk, bu süreci canlı yayında şöyle anlattı:

"Müzakereler ve ABD'nin operasyon tehditleri sürerken Hamaney sonrası için bazı isimlerin teklif edildiği gündeme gelmişti.

Bu ismi belirleme yetkisi Uzmanlar Meclisi'nde. Hamaney'in de bazı isimleri Uzmanlar Meclisi'ne önerdiği belirtilmişti.

Eğer isim şimdiye kadar belirlendiyse sabah saatlerinden itibaren yeni liderin açıklandığını da görebiliriz. Ancak isimler konusunda bir mutabakat yoksa seçim süreci başlayacaktır.

Peki bu seçim sürecinde ülkenin yönetimi nasıl olacak? Anayasaya göre yasama-yürütme-yargı erklerinin başları üçlü bir heyet kurarak Ulusal Güvenlik Konseyi olarak ülkeyi yönetecek.

Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin isimlerinin de bu kapsamda gündeme geldiğini görebiliriz. Velayet-i fakih sistemine göre bu unvana sahip kişinin öncelikle fetva verme yetkisinde ayetullah olması gerekiyor.

Bu ismi seçecek Uzmanlar Meclisi de farklı eyaletlerden seçimle gelen ayetullahlardan oluşan bir meclis."