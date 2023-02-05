İran'ın dini lideri Ali Hamaney on binlerce tutuklu ve hükümlü için af çıkardı.



Yabancı istihbarat servislerine casusluk yapmak ya da yabancı ajanlarla doğrudan temas kurmakla suçlananlar af kapsamı dışında tutuldu.



Kasten adam öldürme veya yaralama ile kamu malına zarar verme suçlarından tutuklu bulunanlar da aftan yararlanamayacak.



Aftan kaç göstericinin yararlanabileceği açıklanmadı ancak kararla binlerce göstericinin serbest kalacağı belirtildi.



Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protesto gösterilerinde 20 bin kişinin tutuklandığı tahmin ediliyor.



Hamaney'in af kararı, İran İslam Devrimi'nin yıldönümü öncesinde geldi.



Afla kronik rahatsızlığı olanlar, çocuğuna bakmak zorunda olan kadınlar, yaşı 60’ın üzerinde olan kadın ve yine yaşı 70’in üzerinde olan erkekler ile mahkemenin ceza olarak verdiği kefaleti ödeyemeyenler serbest bırakılacak veya cezalarında indirime gidilecek.



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