Hamaney protestolar için ABD ve İsrail'i suçladı

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

Ülke genelindeki birçok üniversitede gösteriler, haftasonu da devam etti. Olaylarda yine çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Protestolarla ilgili İran'ın dini lideri Ayettullah Ali Hamaney de ilk kez konuştu.

Yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirten Hamaney, olayların planlı olduğunu ve sıradan İranlılar tarafından düzenlenmediğini savundu. Hamaney, "Bu isyanlar ve güvenlik sorunu meydana getirme ABD ve Siyonist (İsrail) rejiminin bir projesidir. Onlardan maaş alan ve yurt dışındaki bazı İranlı hainler onlara yardım ettiler" dedi.

"GİZLİ HEDEF İSYAN ÇIKARMA"

Batılı güçlerin İran'ı rejim muhalifleri üzerinden parçalamayı hedeflediklerini dile getiren Hamaney, "İran'a saldırma ve rejimi değiştirme amacında değiliz açıklaması yapan düşmanların gizli hedefi, ülkede isyan çıkarıp, güven ortamını yok ederek bazı heyecanlı tipleri tahrik etmektir" ifadelerini kullandı.



Gösterilerde emniyet güçlerine yönelik saldırılara ve bazı İranlı sanatçı ve sporcuların göstericileri destekleme yönündeki açıklamalarına değinen Hamaney, "Silahlı kuvvetler aleyhindeki girişimler ülke güvenliğine yapılmış demektir. Polis karakollarına, Besiç (milis güçleri) karargahına saldıranlar veya İran Ordusu veya Devrim Muhafızları Ordusu'na sözlü saldırıda bulunanlar ülkenin güvenliğine saldırmışlardır." şeklinde konuştu.



ŞEFFAF SORUŞTURMA SÖZÜ



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yse geçen hafta Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili şeffaf soruşturma sözü vermişti.



ABD'DEN İNTERNET YARDIMI



Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran halkının “Özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek” için harekete geçildiğini belirtilmişti.



Bu doğrultuda İran’a yönelik yaptırımlara rağmen İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlanmıştı.



ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin açıklamasında, "Cesur İranlılar Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etmek için sokaklara çıkarken, ABD, İran halkına ücretsiz bilgi akışına verdiği desteği iki katına çıkarıyor" İfadelerini kullanmıştı.

110'DAN FAZLA ÖLÜ



İran’da Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Emini’nin 16 Eylül’de yaşamanı yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.



Mahsa Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreninin ardından Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.



İnsan hakları örgütleri, yaşanan protestolarda şimdiye dek 110'dan fazla kişinin öldürüldüğünü belirtiyor.