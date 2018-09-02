İran dini lideri Ayutullah Ali Hamaney siyasi hesaplara göre askeri savaşın söz konusu olmadığını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı komutanlarına hitap eden Hamaney, "Siyasi hesaplara göre askeri savaş söz konusu değil" dedi.
Hava savunma güçlerinin önemine değinen Hamaney, silahlı kuvvetlerin silah ve insan gücünü günden güne artırması gerektiğini kaydetti.
Son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların sosyal ve siyasal sorunlara dönüştüğü İran'da Hamaney, ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik savaş sürdürdüğünü belirtmişti.
Tahran dün, balistik ve kruz füze kapasitesini artırma planını açıklamıştı. Plan çerçevesinde ülkenin modern savaş uçakları ve denizaltılara da sahip olacağı belirtildi.
Hamaney: Savaş ihtimali yok ama ordu güçlendirilmeli
Anadolu AjansıDünya
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ordunun savunma kapasitesini artırması gerektiğini söyledi. Hamaney, "Savaş ihtimali yok ama ordu güçlendirilmeli" dedi.
İran dini lideri Ayutullah Ali Hamaney siyasi hesaplara göre askeri savaşın söz konusu olmadığını söyledi.