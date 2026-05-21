Hamaney talimat verdi. Zenginleştirilmiş uranyum İran’dan çıkmayacak

İran lideri Mücteba Hamaney’in ülkenin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurtdışına çıkarılmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Reuters’a konuşan iki üst düzey İranlı kaynak, söz konusu kararın Tahran yönetiminin ABD’nin temel taleplerinden birine karşı tutumunu sertleştirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la olası barış anlaşmasının bir parçası olarak yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

“İRAN SAHA SAVUNMASIZ HALE GELİR”

İranlı kaynaklardan biri, “Liderin talimatı ve devlet içindeki genel görüş, zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmaması yönünde” dedi.

Kaynaklara göre İran yönetimi, uranyumun yurtdışına gönderilmesinin ülkeyi gelecekte ABD ve İsrail’den gelebilecek saldırılara karşı daha savunmasız bırakacağına inanıyor.

İran’da en kritik devlet kararlarında son sözü dini lider söylüyor.

İSRAİL: SAVAŞ BİTMİŞ SAYILMAYACAK

İsrailli yetkililer, Trump’ın Tel Aviv’e İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına gönderileceği yönünde güvence verdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları ülke dışına çıkarılmadan, Tahran’ın vekil güçlere desteği sona ermeden ve balistik füze kapasitesi ortadan kaldırılmadan savaşın bittiğini kabul etmeyeceğini söyledi.

URANYUM KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK BÜYÜYOR

Kaynaklara göre taraflar bazı başlıklarda ilerleme kaydetse de İran’ın nükleer programı konusunda ciddi görüş ayrılıkları sürüyor.

Bunlar arasında zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınması talebi öne çıkıyor.

İranlı yetkililer, önceliklerinin savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve ABD ile İsrail’den yeni saldırı gelmeyeceğine dair güvenilir garantiler almak olduğunu belirtiyor.

Tahran yönetimi uzun süredir nükleer silah geliştirmeye çalıştığı suçlamalarını reddediyor.

“ÇÖZÜM FORMÜLLERİ VAR”

Savaş öncesinde İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun yarısını yurtdışına göndermeye sıcak baktığı ancak Trump’ın saldırı tehditlerinin ardından bu tutumun değiştiği ifade edildi.

Buna rağmen İranlı kaynaklar, sorunun çözümü için hala uygulanabilir seçenekler bulunduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde stokların seyreltilmesi gibi çözümler var.” dedi.

İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM STOKU

İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sırasında İran’ın elinde yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 440,9 kilogram uranyum bulunuyordu.

Bu stokun ne kadarının saldırılardan kurtulduğu ise bilinmiyor.