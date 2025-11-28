Hamaney: Trump yönetimi iş birliğine layık değil

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında “Böyle bir hükümetle temas kurulması ya da iş birliği yapılması İran İslam Cumhuriyeti’ne yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Hamaney’in açıklamaları, ülkede İran Devrim Muhafızları’na bağlı paramiliter güç Besic için düzenlenen resmi kutlamalar sırasında geldi. İran lideri, haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşta ABD ve İsrail’in “hiçbir hedeflerine ulaşamadığını” savundu. ABD, savaş sırasında İsrail’in saldırısına katılarak İran’daki bazı nükleer tesisleri vurmuştu. Çatışmalar, 24 Haziran’da ilan edilen ateşkesle son bulmuştu.

Hamaney, savaş sürecinde İran halkının “birlik içinde hareket ettiğini” vurgulayarak, sistemle görüş ayrılığı olan kesimlerin bile devletin yanında durduğunu söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer programının saldırılarla “yok edildiğini” iddia etmeyi sürdürüyor.