İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Yemen'deki savaş ile ilgili olarak, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen’i bölmenin peşinde. Bu komploya karşı güçlü bir şekilde durulmalıdır ve Yemen’in toprak bütünlüğü korunmalıdır" ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Hamaney, "İran 40 yıllık yaptırımlara rağmen savunma silahları alanında önemli bir güç elde etmiştir" dedi.
Hamaney: Yemen'i bölmeye çalışıyorlar
NTV HaberDünya
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'i bölmeye çalıştığını savundu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Yemen'deki savaş ile ilgili olarak, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen’i bölmenin peşinde. Bu komploya karşı güçlü bir şekilde durulmalıdır ve Yemen’in toprak bütünlüğü korunmalıdır" ifadelerini kullandı.