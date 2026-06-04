Hamaney'den ABD ve İsrail'e: "Savaşta kaybettiler, İran'ı bölmeye çalışıyorlar"

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail 'i bölgesel savaşta "kesin bir darbe aldıktan sonra" İran içinde ayrışma yaratmaya çalışmakla suçladı.

İran İslam Devrimi'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 37'nci yılı dolayısıyla yayımlanan yazılı mesajında Hamaney, halkı birlik olmaya çağırdı.

“AMAÇ KORKU VE BÖLÜNME YARATMAK”

Hamaney mesajında, "Düşman halk arasında şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İran lideri, bu girişimlere karşı toplumun kararlılık göstermesi gerektiğini belirterek, "Birlik ve dayanışmayı koruyarak bu karanlık plan etkisiz hale getirilmeli." mesajını verdi.

İLK KEZ KONUŞMA YAPMADI

Mesaj, Humeyni'nin mezarında düzenlenen anma töreninde bir din adamı tarafından okundu.

1979 İran Devrimi'nin mimarı Humeyni'nin ölümünden sonra uzun yıllar ülkeyi yöneten Ali Hamaney, her yıl 4 Haziran'daki anmalarda bizzat konuşma yapıyordu.

Bu yıl ise tören alanında Ali Hamaney'in portresinin bulunduğu boş bir koltuk yer aldı.

Mücteba Hamaney, mart ayında göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı ve İran halkına yalnızca yazılı mesajlarla seslendi.

ATEŞKES VAR, ANLAŞMA YOK

ABD ve İsrail saldırıları sonrası başlayan bölgesel savaş, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesle durmuştu.

Ancak ateşkes sonrasında başlayan doğrudan ve arabuluculuk yoluyla yürütülen görüşmeler kalıcı bir anlaşmaya dönüşmedi.

İran yönetimi, ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmayı yalnızca İran dosyasıyla sınırlı görmediğini ve bölgedeki çatışmaların, özellikle Lübnan cephesindeki gerilimin sona erdirilmesi gerektiğini savunuyor.

Anma töreninde katılımcıların İran bayraklarının yanı sıra Hizbullah bayrakları taşıdığı görüldü.