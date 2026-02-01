Hamaney'den ABD'ye cevap, "Savaşı başlatırlarsa bölgesel çatışma olur"

İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD ile İran arasındaki gerilim hakkında konuştu. Hamaney, “Eğer Amerikalılar bu sefer bir savaş başlatırsa, bu bölgesel bir çatışma olur" diye konuştu.

ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyona dair ABD Başkanı Donald Trump da konuştu. İran'ın ABD ile "ciddiyetle"

konuştuğunu söyleyen Trump, “İran'ın kabul edilebilir bir anlaşmaya varmasını umuyorum.” dedi.

ABD Başkanı Trump, dün de açıklamasında İran'a anlaşma yapmak için bir süre verdiklerini, ancak bunun ne zaman sona ereceğini yalnızca Tahran'ın bildiğini söylerken, "Umarım bir anlaşma yaparız. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.