Hamaney’den ABD’ye: İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarından vazgeçmeyecek

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin nükleer anlaşma teklifinin Tahran’ın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu, İran’ın kararları için ABD’nin onayını aramayacağını ve ülkesinin uranyum zenginleştirmeyi bırakmayacağını söyledi.



“Uranyum zenginleştirme olmadan nükleer programın faydası yok” diyen Hamaney, “İran uranyum zenginleştirme çalışmalarından vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı.



ABD’nin teklifinin “yüzde 100” oranında İslam Devrimi’nin ideallerine aykırı olduğunu sözlerine ekleyen Hamaney, “Bağımsızlık, Amerika ve benzerlerinden yeşil ışık beklememek anlamına gelir” diye konuştu.



Pazartesi günü Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir diplomat, Tahran yönetiminin ABD’nin nükleer anlaşma teklifini reddedeceğini, ABD’nin uranyumun zenginleştirilmesi konusundaki yaklaşımını yumuşatmadığını ya da Tahran’ın çıkarlarını gözetmediğini belirtmişti.



TRUMP: URANYUM ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ



ABD Başkanı Donald Trump da basında çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini söylemişti.



Trump, paylaşımında İran'ın uranyum zenginleştirme programının önceki yönetim tarafından daha önce durdurulmuş olması gerektiğini belirterek, "Muhtemel anlaşmamız kapsamında uranyumun zenginleştirilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



ABD VE İRAN, 5 GÖRÜŞME YAPTI



ABD ve İran nisan ayından bu yana nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik beş tur görüşme gerçekleştirdi.



Müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor.



ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.



İran'ın ayrıca uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

