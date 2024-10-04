Hamaney'den dört yıl aradan sonra cuma hutbesi: "Kana susamış kuduz köpeğe en hafif yanıtı verdik"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney cuma hutbesine başladı.

İran televizyonu, Hamaney'in dört yıl aradan sonra ilk kez namaz kıldırıp hutbe vereceği caminin dışında büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.



Hamaney'in cuma hutbesi, Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının birinci yıl dönümünden üç gün önce gerçekleşiyor.

Hamaney hutbesinde konuşmasının büyük bir kısmının Filistin ve Lübnan ile ilgili olacağını belirtti.

Cuma hutbesinin ilk kısmında İslam dünyasına birlik çağrısı yapan Hamaney, "İran halkının düşmanı Filistin halkının da düşmanındır, Lübnan halkının da düşmanıdır, Irak halkının da Mısır halkının da düşmanıdır. Suriye halkının da düşmanıdır, Yemen halkının da düşmanıdır. Düşman aynı düşmandır." diye konuştu.

"KONUŞMAM FİLİSTİN VE LÜBNAN'LA İLGİLİ OLACAK"

Bahsetmek istediği ilk konunun savunma olduğunu belirten Hamaney, tüm ülkelerin çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, "Filistin halkı düşmana karşı ayaklanma hakkına sahiptir. Uluslararası hukuk da bugün bunu desteklemek ve onaylamaktadır. Filistin, Filistinlilere aittir. Hiçbir mahkeme, merkez, uluslararası kurum Filistin halkına itiraz etme hakkına sahip değildir. Kendi topraklarını savunuyorlar. " ifadelerini kullandı.

"YANITIMIZ MEŞRU VE HUKUKA UYGUNDUR"

Lübnanlıların Filistin'e desteğinin süreceğini vurgulayan Hamaney, "Kimsenin bu meşru desteği eleştirmeye ve neden sahaya giriyorsunuz demeye hakkı yoktur. Silahlı Kuvvvetlerimizin gerçekleştirdiği yanıt da tamamen meşru ve hukuka uygundur." diye konuştu.

Hamaney konuşmasında, "Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıttı. Biz her türlü görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Her türlü sorumluluğumuzu ciddiyetle yerine getirm eye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MANTIKLI, DOĞRU VE HAKLI OLANI YAPACAĞIZ"

Karşılık verilirken acele ve tereddüt edilmeyeceğini vurgulayan Hamaney ilk hutbesini, "Mantıklı olanı, doğru olanı, haklı olanı yapacağız. Karar verme sürecinde askeri ve siyasi karar vericiler açısından da doğru zaman beklenecektir. Gelecekte gerekeni yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle bitirdi.