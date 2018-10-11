İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam Tahran'da yasama, yürütme ve yargı başkanlarıyla bir araya gelen Hamaney, "Özellikle pahalılık ve halkın alım gücünün düşmesi gibi sorunlar yoksul kesim başta olmak üzere halkın geçimini darboğaza soktu." dedi.



"ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KRİZ YOK"

Ülkedeki ekonomik sorunların çözümü için birlik atmosferi oluşturulması gerektiğini belirten Hamaney, şöyle devam etti:



"Çözemeyeceğimiz hiçbir kriz ve hiçbir sorun yok. Yetkililer mevcut ekonomik zorluklara karşı çözüm üreterek düşmanı hayal kırıklığına uğratmalı. Bankacılık, likidite, istihdam ve enflasyonla ilgili sorunları çözmek için ciddi ve pratik adımlar atılmalıdır."



"ÜLKEDEKİ DOĞAL KAYNAKLARDAN FAYDALANILMALI"

Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülkedeki genç nüfus ve doğal kaynaklardan faydalanılması gerektiğini sözlerine ekledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra devreye giren ilk aşama yaptırımlar nedeniyle İran'da döviz kuru tarihin en yüksek seviyesini görürken temel gıda ürünleri, otomobil ve uçak bilet fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.