Hamaney'den İbranice paylaşım: Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşım yaptı.

Hamaney paylaşımında, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz” dedi.

İsrail'in İran'a yönelik misillemesi sonrası ilk açıklamasını dün yapan Hamaney, saldırının "ne küçümsenmesi ne de abartılması" gerektiğini söyledi.



Saldırıda ölen dört silahlı kuvvetler mensubunun aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede konuşan Hamaney, İsraillilerin saldırıların etkisini gerçekte olduğundan daha büyük göstermeye çalıştığını, ancak İran içinde saldırıları daha küçük göstermeye yönelik herhangi bir hareketin de “yanlış” olacağını söyledi.



“Bunun hiçbir şey olmadığını ve önemli olmadığını söylemek bizim için yanlış olur” diye ekledi.



Dini lider, şöyle konuştu: “Siyonist rejimin hesaplama hatası bozulmalıdır. Onlar İran'ı, gençlerini ve milletini tanımıyorlar. İran milletinin gücünü, yeteneklerini, inisiyatifini ve iradesini henüz tam olarak kavrayamadılar, bunu anlamalarını sağlamalıyız.”



Resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Hamaney ayrıca Tahranlı yetkililerin, İran'ın gücünü en iyi nasıl göstereceklerine karar vermeleri gerektiğini belirtti.