Hamaney'den İsrail açıklaması: "Kanserli tümör, çocuklara karşı utanmaz suçlar işliyor"

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını yorumlayan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in çocuklara karşı "utanmaz suçlar" işlediğini söyledi.

Hamaney'den İsrail açıklaması: "Kanserli tümör, çocuklara karşı utanmaz suçlar işliyor"

'ın dini lideri Ali Hamaney, 'daki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

'in "savaşçılara değil çocuklara karşı utanmaz suçlar işlediğini" söyleyen Hamaney, İsrail'i "kötü huylu kanserli tümörü" olarak adlandırdı.

Hamaney, Müslümanlara İsrail'i Filistin'de etkisiz hale getirmek için çağrı yaptı.

Lübnan'da 17-18 Eylül'de, çağrı cihazı ve telsizlerin patlatıldığı saldırıların yankısı sürerken, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı gerilimi had safhaya çıkardı.

İsrail'in Lübnan'ın başkentinin güneyini bombaladığı saldırıda, Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil ve elit Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin öldüğü açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybını 14 olarak açıkladı. 

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