Hamaney'den mesaj: "Yeni savaşa hazırız!"

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'ın yeni bir askeri saldırıya yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hamaney, İran'ın düşmanlarına İran-İsrail savaşında görülenden daha büyük bir darbe vurulabileceğini belirtti.

Hamaney, bir kez daha İsrail için "kanserli bir tümör" ifadesini kullandı ve "ABD İsrail'in suçlarının ortağıdır. ABD ve tasmalı köpeği İsrail ile mücadele övgüye değerdir" dedi.

Dini lider, İsrail'in açtığı savaşın İran'daki sistemi devirmek olduğunu sözlerine ekledi.