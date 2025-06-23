Hamaney'den Putin'e mektup: Rusya savaşa dahil mi olacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede İran'a yönelik saldırıları "sebepsiz" ve "haksız" olarak eleştirdi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Putin'in Arakçi ile Kremlin'de bir araya gelmesinden kısa bir süre önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgede gerilimin yeniden tırmanması söz konusu ve elbette bunu kınıyor ve bu konuda derin üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.



Putin geçen hafta İran ve İsrail arasında arabuluculuk yapma fikrini ortaya atmıştı.



Arakçi, Putin'e Rusya'nın Tahran için bir "ortak ve yoldaş" olduğunu söyledi ve Tahran ile Moskova arasındaki "çok yakın ve uzun süreli" bağları selamladı. "İran bu saldırılara karşı meşru savunma hakkını kullanmaktadır" diye ekledi.

Putin ayrıca İran'la yaşanan çatışmaya Ortadoğu dışındaki güçlerin dahil olmasının dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklediğini söyledi.



HAMANEY'DEN MEKTUP VAR



Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hamaney'den Putin'e bir mektup ileteceğini ve Putin'in desteğini isteyeceğini söyledi.



Reuters'a göre Hamaney, Dışişleri Bakanını, ABD'nin hafta sonu 1979 devriminden bu yana İran'a karşı gerçekleştirdiği en büyük askeri harekatın ardından Rusya'dan daha fazla yardım istemek üzere Moskova'ya gönderdi.



ASKERİ YARDIM TEKLİFİ GELMEDİ



İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiği saldırı dalgasından bu yana Rusya Tahran'a alenen askeri yardım teklifinde bulunmadı.



Putin ve diğer yetkililer de Moskova'nın Tahran ile birkaç ay önce imzaladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini küçümseyerek bunun bir karşılıklı savunma paktı olmadığını vurguladı.



Putin toplantıda ayrıntıya girmeden Rusya'nın "İran halkına yardım etmek için çaba sarf ettiğini" söyledi.



"HER ŞEY İRAN'IN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNA BAĞLI"



Rusya'nın ne tür bir destek sunabileceği sorusu üzerine Peskov gazetecilere şunları söyledi: “Her şey İran’ın şu anda neye ihtiyaç duyduğuna bağlı. Arabuluculuk çabalarımızı sunduk. Bu somut bir şey. Pozisyonumuzu belirttik, bu aynı zamanda İran tarafı için çok önemli bir destek biçimi. ”

Yunan basını bu açıklamayı, "Rusya, İran'a silah tedariki de mümkün diyor" şeklinde yorumladı.



Peskov ayrıca ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Moskova ve Washington arasındaki ikili ilişkileri etkilemeyeceğini, bunların "farklı konular" olduğunu söyledi.



Putin geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın Rusya'dan herhangi bir destek talebinde bulunmadığını söylemişti.

