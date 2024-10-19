Hamaney'den Sinvar açıklaması: "Direniş son bulmayacak"

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından açıklamada bulundu.



Hamaney, Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın İsrail operasyonunda ölmesine rağmen "hayatta ve iyi durumda" olduğunu söyledi.



İran lideri yaptığı açıklamada, “Sinvar'ın kaybı, İsrail'e karşı direniş cephesi için kesinlikle acı vericidir. Ancak direniş onun şehadetiyle son bulmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

SİNVAR'IN ÖLÜMÜ

İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

İddiaya göre 16 Ekim tarihinde Gazze'nin güneyinde devriye gezen İsrail askerleri şans eseri Sinvar ile karşılaştı. Devriye sırasında bölgede üç Hamas üyesi tespit edildi ve çatışma yaşandı.

Çatışma sırasında öldürülenlerden birinin Hamas lideri Sinvar olduğu fark edildi.

İsrail Ordu Radyosu, görsel kanıtların öldürülenlerden birinin Sinvar olduğunu gösterdiğini açıkladı. Ordu daha sonra, Sinvar'a ait olduğu belirtilen naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlanarak teyit edildiğini duyurdu.