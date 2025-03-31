Hamaney'den Trump'a yanıt: Tehditlerine devam ederse ABD darbe alır

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine karşı sert bir çıkış yaptı.

Hamaney, Washington’un yeni bir nükleer anlaşmaya yanaşmaması ve Trump’ın İran’a yönelik bombalama tehditlerini hayata geçirmesi durumunda ABD’nin ağır bir darbe alacağını söyledi.



İran lideri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya 'güçlü' bir yanıt verileceğini vurguladı.