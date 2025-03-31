Hamaney'den Trump'a yanıt: Tehditlerine devam ederse ABD darbe alır
İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın müzakere masasına doğrudan katılmaktan başka şansı yok" açıklamasına yanıt verdi. Hamaney, ABD'nin İran'a saldırması halinde "güçlü" yanıt verileceği uyarısında bulundu.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine karşı sert bir çıkış yaptı.
Hamaney, Washington’un yeni bir nükleer anlaşmaya yanaşmaması ve Trump’ın İran’a yönelik bombalama tehditlerini hayata geçirmesi durumunda ABD’nin ağır bir darbe alacağını söyledi.
İran lideri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya 'güçlü' bir yanıt verileceğini vurguladı.
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