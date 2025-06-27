Hamaney'e çok öfkelenmiş: "Yaptırımları hafifletme kararını geri çektim"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer üretime devam etmesi halinde "kesinlikle" yeniden saldıracaklarını açıkladı.



Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Tahran yönetiminin mevcut nükleer kapasitesini endişe verici seviyede zenginleştirmesi durumunda İran’a yeniden saldırıp saldırmayacakları sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi.



Trump, İran’ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) veya başka saygın bir kurum tarafından denetlenmesini desteklediğini belirterek, Tahran’ın yeni bir nükleer çalışmaya geri döneceğini "sanmadığını" söyledi.



"Nükleer program için bir trilyon dolar harcadılar, hepsi boşa gitti" diyen Trump, ABD’nin dünyanın en gelişmiş ekipmanlarına sahip olduğunu vurguladı.

"İSRAİL DE DARBE ALDI"

İran’ın, ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne ve İsrail'e yönelik füze saldırılarını hatırlatan Trump, "Eğer darbe yediysen gerçeği söylemelisin. İsrail de darbe aldı. İkisi de bu saldırıları atlattı ve durumu kontrol altına almak için harika bir zamandı. ifadelerini kullandı.

İran için "Bitkin durumdalar" diyen Trump, "İsrail ile pazarlık yaptım. İkisi de bu sorunun çözülmesini istedi ve harika bir iş çıkardık" dedi.



Trump, İran’ın şu anda nükleer konusuna odaklanmadığını belirterek, "Şu anda düşündükleri son şey nükleer. Onlar yarını düşünüyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"ÖLÜMDEN KURTARDIM"



Trump basın toplantısının ardından, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ise, İran dini lideri Ali Hamaney'in savaşı kazandıklarına ilişkin açıklamasının yalan olduğunu ifade ederken "Hamaney, savaşı kazandım diyor. Bunun yalan olduğunu kendisi de biliyor" dedi.



Trump ayrıca, Hamaney'in suikasta uğrayabileceğini ancak kendisinin bunu engellediğini savundu.



ABD Başkanı açıklamasında "Umutları yok. Sadece daha kötüye gidecek. Umarım İran yönetimi, bal ile sirkeden daha fazla kazanabileceğini fark eder. Barış!" dedi.

YAPTIRIMI HAFİFLETME ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Trump, Hamaney'in Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıların benzerlerinin "tekrarlanabileceğine" yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Son birkaç gündür yaptırımları kaldırmak ve İran'a "tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme şansı" vermek için çalıştığını belirten Trump, "Ancak bunun yerine öfke, nefret ve iğrenme ifadeleriyle karşılaştım. Bu yüzden yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm çalışmalarımı derhal durdurdum" ifadesini kullandı.



Trump, İran'ın "dünya düzeninin akışına" geri dönmesi gerektiğini, aksi takdirde işlerin Tahran yönetimi için "daha da kötüye gideceğini" belirtti.



İranlı yöneticiler için "Her zaman çok öfkeli, düşmanca ve mutsuzlar" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Bunun onlara ne kazandırdığına bakın; geleceği olmayan, yanmış, havaya uçmuş bir ülke, yok olmuş bir ordu, korkunç bir ekonomi ve etraflarında ölüm var" ifadesini kullandı.



İran lideri Hamaney, son açıklamasında, İran'ın "zafer kazandığını ve misilleme olarak ABD'nin suratına tokat attığını" ifade etmişti.

Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıyı kasteden Hamaney, "Bu eylem gelecekte tekrarlanabilir." demişti.

