"Hamaney'i enkazdan çıkardık"
27.09.2026 06:56
Savaşın ilk saldırılarında ağır yaralanmasının ardından İran'ın dini liderliğine getirilen Mücteba Hamaney, 7 aydır kamuoyu karşısına çıkmadı.
Göreve geldiğinden beri görüntü vermeyen İran dini lideri Mücteba Hamaney'in, babasının öldüğü saldırıda yaralandığı, kaldırıldığı hastanenin bombalanması nedeniyle enkaz altında kaldığı ortaya çıktı.
İran dini lideri Mücteba Hamaney , ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasından bu yana görüntü vermedi. İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, Hamaney’in savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.
El Arabia kanalına konuşan Haydari, Mücteba Hamaney’ in İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte ABD ile İsrail’in, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını aktardı.
Daha sonra Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini dile getiren Muhsin Haydari, "Hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtik." ifadelerini kullandı.
Hamaney'le yüz yüze görüşebilenlerin sayısı son derece sınırlı.
YERİ SIR GİBİ SAKLANIYOR
Mücteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Aynı saldırıda, ölen babası Ayetullah Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen Mücteba Hamaney, saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Hamaney'in güvenlik tedbirleri nedeniyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımı yapmadığı öne sürülüyor.
Yetkililere göre Hamaney'le yüz yüze görüşebilenlerin sayısı son derece sınırlı. Liderin konumu ve durumuna ilişkin ayrıntıların gizli tutulmasının temel nedeni ise ABD veya İsrail'in yeni bir saldırı düzenlemesinden duyulan endişe.
Hamaney muhtemelen Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor. Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları, ne taşıdığını bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca el değiştirerek taşınıyor.
Hamaney, savaştan önce de babasının en önemli yardımcılarından biri olarak perde arkasında kalmayı ve kamuoyunun karşısına fazla çıkmamayı tercih ediyordu.