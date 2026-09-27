"Hamaney'i enkazdan çıkardık"

İran dini lideri Mücteba Hamaney , ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasından bu yana görüntü vermedi. İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, Hamaney’in savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.

El Arabia kanalına konuşan Haydari, Mücteba Hamaney’ in İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte ABD ile İsrail’in, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını aktardı.

Daha sonra Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini dile getiren Muhsin Haydari, "Hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtik." ifadelerini kullandı.