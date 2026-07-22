Hamaney'i öldüren saldırıdan sağ kurtuldu. Arakçi o günü ilk kez anlattı

İran Savaşı'nın ilk gününde, yani 28 Şubat'ta Dini lider Ali Hamaney'i hedef alan ABD-İsrail saldırısından kurtulanlar arasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 'nin de vardı.

Arakçi yaşadıklarını bizzat kendisi anlattı.

İranlı belgeselci Cevat Moguyi'nin programına konuk olan Abbas Arakçi, Hamaney’in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Ali Asker Hicazi’ye bilgi verdiği sırada üç patlama olduğunu söyledi.

“PATLAMA BİNAMIZIN HEMEN YANINDAYDI”

Arakçi “Üçüncü patlama neredeyse binamızın hemen yanındaydı. Hicazi'nin ofisinin bulunduğu bölüm doğrudan isabet aldı ve binanın sol tarafı tamamen yıkıldı.” dedi.

Hicazi'nin sekreteri olay yerinde ölürken Hicazi ve Arakçi binadan çıkmayı başardı.

İranlı bakan o anları, "Binanın diğer tarafındaydık. Patlamanın ardından tavan, duvarlar ve her şey üzerimize çöktü. Hicazi’nin elini tuttum, yardım çığlıklarını duyarak kirişlerin, kalasların ve tahta parçalarının arasından ilerledik. Tavandan sular akıyordu. Her yer yerle bir olmuştu. Sonunda dışarı çıkmayı başardık." ifadeleriyle anlattı.

Abbas Arakçi, kendi aracı hasar gördüğü için yoldan geçen bir başka araçla Dışişleri Bakanlığına gittiğini anlattı.

HEDEF OLMAMAK İÇİN TAHRAN'DA SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra yeni bir saldırının hedefi olmamak Tahran'da sürekli yer değiştirdiğini, üç boyunca yönetimdeki diğer isimlerle iletişim kuramadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, Hamaney'in konutunda tüm üst düzey isimlerin toplantı halinde olduğu bilgisinin İsrail'e nasıl ulaştığını da sorguladı. "Bu, muhtemelen hala var olan bir güvenlik açığına işaret ediyor. Bunun giderilmesi gerekiyor." dedi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN TRUMP'A ÇAĞRI

Arakçi, bölge ülkelerinin Donald Trump'a İran'ın Venezuela gibi olmadığı uyarısı yaparak savaştan kaçınması yönünde telkinde bulunduğunu da söyledi.

Abbas Arakçi, "İran farklıdır. İran'ın dayandığı güç; Şii düşüncesi ve şehadet inancıyla harmanlanmış, binlerce yıllık bir medeniyettir. Bunlar bir araya geldiğinde, kolay kolay yenilgiye uğratılamayacak bir yapı ortaya çıkarır." dedi.