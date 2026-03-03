Hamaney'in halefini seçecek Uzmanlar Meclisi vuruldu. Yeni lider kim olacak? İran'dan açıklama yapıldı

ABD-İsrail saldırısında İran liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi’nin Kum kentindeki binasının hedef alındığını bildirildi.



İran devlet televizyonu, Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dün gece de Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu.



BÜYÜK HASAR OLUŞTU



Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Yerel medyada yer alan görüntülerde ise binada büyük hasar oluştuğu görüldü.



İSRAİL BASINI: OYLAMA SIRASINDA DÜZENLENDİ



İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Kum kentindeki söz konusu saldırıyı Hameney'in yerine geçecek yeni liderin belirlenmesi için yapılan oylama sırasında düzenlediği öne sürüldü.

Uzmanlar Meclisi'nin yaklaşık 80 üyesi olduğu belirtilen habere göre, İsrailli yetkili saldırının İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişiyi seçmek için yapılan oylama sırasında gerçekleştiğini savundu.

Öte yandan İran yönetimi ve basını bu iddiayı doğrulamadı.

İRAN MEDYASI: TOPLANTI GIYABEN YAPILDI

İran'da Uzmanlar Meclisi'nin yeni ülke liderini seçmek için toplandığı, toplantının üyelerin güvenliği nedeniyle gıyaben yapıldığı ve seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Görüşmelerin süratle yürütüldüğü ve bazı üyelerin gelecekteki liderin "çok hızlı bir şekilde" seçileceğini bildirdiği belirtildi.

Haberde, seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı kaydedildi.

88 DİN ADAMI HALEFİNİ BELİRLİYOR

İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor.

Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek.

Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.