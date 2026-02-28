Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Hamaney'in konutunun yakınına 7 füze isabet etti

28.02.2026 10:39

Son Güncelleme: 28.02.2026 10:50

Hamaney'in konutunun yakınına 7 füze isabet etti
AFP
Reuters

ABD ve İsrail, İran'a saldırıyor. İran basınına göre, cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'ın ve ülkedeki büyü şehirlerin çok sayıda bölgesinde patlama sesleri yükseliyor.

 

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

 

İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacğaını duyurdu.