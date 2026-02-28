Hamaney'in konutunun yakınına 7 füze isabet etti

İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'ın ve ülkedeki büyü şehirlerin çok sayıda bölgesinde patlama sesleri yükseliyor.

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacğaını duyurdu.