Hamas 1 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim etti

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen esirlerin cenazelerini enkazlardan çıkararak İsrail’e teslim etmeye devam ediyor.

Hamas, Kızılhaç aracılığıyla 1 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, Gazze’de cenazeyi teslim alarak, İsrail topraklarına sevk etti. Cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 23 esirin cenazesini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi’nde 5 esirin cenazesinin kaldığı tahmin ediliyor.