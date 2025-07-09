Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti

Gazze'de ateşkes için müzakereler sürerken, Hamas bu kapsamda 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu, İsrail'in "görüşmeleri zorlaştırdığını" açıkladı.

Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti

Hamas, müzakereler kapsamında 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. Ancak Hamas yetkilileri, insani yardımların bölgeye ulaştırılması, ordusunun ’den çekilmesi ve ateşkesin garantileri gibi konuların hâlâ tartışıldığını ifade etti.

Hamas, İsrail’in tutumunun görüşmeleri zorlaştırdığını da belirterek, ateşkes anlaşmasına varılması için kritik başlıkların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, "Halkımızı korumak, soykırım suçunu durdurmak ve savaş tamamen sona erene kadar yardımların serbest ve onurlu bir şekilde girişine ve akışına izin vermek için gerekli esneklik gösterildi" dedi.

TRUMP: BU HAFTA OLABİLİR

Bu arada Başkanı Donald Trump, Gazze’de süren ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak "bu hafta veya gelecek hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini" söyledi. Trump, ateşkes için bu hafta sonuca ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, diplomatik çabaların hız kazandığını vurguladı.

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