Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı: Cehennemi yaşadım!

Götürülürken kendisine sopalarla vurdukları için vücudunda morluklar oluştuğunu anlatan kadın, "Cehennemi yaşadım" diye konuştu.



Her 2-3 günde bir doktorun kendisini kontrol ettiğini, Hamas'ın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.



Lifshitz'in 83 yaşındaki eşi Oded^'ın ve Cooper'ın 85 yaşındaki eşi Amiram'ın hala Hamas'ın elinde rehin tutulduğu bildirildi.



Lifschitz'in kızı Sharone, babasının annesiyle birlikte tutulmadığını, bu nedenle nerede olduğunu hala bilmediklerini söyledi.