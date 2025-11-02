Hamas 3 esirin daha cenazesini teslim etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 3 esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.

Cesetler, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.



Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 21 esirin cenazesini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi’nde 7 esirin cenazesinin kaldığı tahmin ediliyor.

SON TESLİM EDİLEN CENAZELERİN REHİNELERE AİT OLMADIĞI İDDİASI

Hamas, dünde Gazze'de hayatını kaybeden rehinelerden 3'ünün cansız bedenlerine ait olduğu düşünülen kalıntıları İsrail'e teslim etti.



Cansız bedenler, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



İsrail basını, çalışmalar sonucunda cansız beden kalıntılarının rehinelere ait olmadığını yazdı.



Konuya ilişkin ne Hamas ne de İsrail tarafı açıklama yaptı.



İsrail, Hamas'ı rehinelerin yerini bilmesine rağmen cansız bedenleri teslim etmemekle suçluyor.



Ancak Hamas, harabeye dönen Gazze'de rehineleri arama çalışmalarının güçlüğüne dikkat çekiyor.