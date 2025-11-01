Hamas, 3 İsrailli esirin cenaze kalıntılarını teslim etti

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cenazenin kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, ceset kalıntıları gerekli testler yapılmak üzere İsrail'e ulaştı. Kalıntılar kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldü. Cesetlerin kimlere ait olduğunun sabah saatlerine kadar açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

GAZZE'DE 11 ESİR CENAZESİ KALDI

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cenazesi kalmıştı. Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti.

İsrail ise testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti. Gazze'de İsrailli esirlere ait 11 cesedin kaldığı belirtiliyor.