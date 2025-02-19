Hamas, 6 İsrailli esiri serbest bırakacak

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail ile yapılan ateşkes kapsamında Hamas'ın 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim edeceğini açıkladı. Hayye ayrıca Cumartesi yapılacak esir takasının yedinci turunda planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını açıkladı.



Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasını da uygulamaya hazır olduğunu belirten Hayye, İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere başlamaktan kaçındığını kaydetti.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Kahire'deki müzakerelerde Hamas'ın 22 Şubat'ta 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakma konusunda uzlaşıya varıldığı, Hamas'ın 6 sağ esirin yanı sıra 20 Şubat 4, gelecek hafta da 4 olmak üzere toplam 8 İsrailli esirin cenazesini de teslim edeceği aktarıldı.



Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail yönetiminin konteyner evler ve iş makinalarının Gazze'ye girişine izin vermek için 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ettiği bildirilmişti. Hamas'ın ateşkes şartlarını ihlal ederek karavan evler ve iş makinalarını girişine izin vermeyen İsrail'in bu kararını değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.



ATEŞKESİN İLK AŞAMASI SONA ERECEK



Hamas'ın 6 İsrailli sağ esir ve 8 esirin de cenazesini teslim etmesiyle birlikte ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası süreci sona ermiş olacak.



Hamas, şu ana kadar 19 sağ İsrailli esiri serbest bıraktı.



Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren anlaşma üç aşamadan oluşacak. Ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.