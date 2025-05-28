Hamas: ABD elçisi Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkeste anlaştık

Dün Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, Hamas'ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirmişti.



Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söylemişti.



10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük ateşkesi öngören yeni teklifin, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildiği ifade edilmişti.



Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ise Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade etmişti.