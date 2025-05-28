Hamas: ABD elçisi Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkeste anlaştık
Hamas, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Wikoff ile varılan ateşkes anlaşmasının, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içerdiğini bildirdi.
Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkesin genel çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.
Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile varılan anlaşmanın 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve birkaç cesedin kararlaştırılan sayıda Filistinli mahkumla takas edilmesini içerdiğini bildirdi.
Filistinli grup, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Wikoff ile varılan anlaşmanın kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, enklavı yönetecek profesyonel komite ve sürekli yardım akışını içerdiğini duyurdu.
Dün Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, Hamas'ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirmişti.
Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söylemişti.
10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük ateşkesi öngören yeni teklifin, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildiği ifade edilmişti.
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ise Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade etmişti.
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