Hamas, ABD-İsrail vatandaşını serbest bırakıyor

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi'ndeki asker esir Edan Alexander'ın serbest bırakılacağını belirterek, Alexander'ın serbest bırakılmasının, "Ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri" olacağı aktarıldı. Hamas açıklamasında, "Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze'nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için" hazır olduğunu vurguladı. Hamas, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu belirtti. Hamas, ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ederek geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rolü takdir etti.

TRUMP DOĞRULADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılacağını doğrulayarak, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum!" açıklamasında bulundu.



Truth sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulunan Trump, "Ekim 2023'ten bu yana esir tutulan ABD vatandaşı Edan Alexander'ın ailesine kavuşacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.



Gelişmenin ABD’ye ve arabulucular Katar ile Mısır’ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış "iyi niyetli bir adım" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" dedi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD, Hamas'ın Edan Alexander'ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi" denildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in politikasının ateş altında müzakerelerin sürdürülmesi olduğu belirtildi.

WİTKOFF'TAN İSRAİL'E ELEŞTİRİ: SAVAŞI BİTİRMEYE HAZIR DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın Alexander'ı serbest bırakılma sürecini desteklemek için İsrail’e gitmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze'deki savaşı uzattığını belirtti.



Witkoff söz konusu açıklamaları, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.



Görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine değinilmeyen habere göre Witkoff, "Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil." dedi.



Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, "İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.



Witkoff'un bu eleştirileri, Trump'ın bölgeye yapması planlanan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak olan ziyareti öncesi gerçekleşti.



Bu eleştiriler ayrıca, İsrail'in, Gazze'de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir zamanda gerçekleşti.