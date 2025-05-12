Hamas, ABD-İsrail vatandaşını serbest bıraktı

Hamas, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ardından ABD-İsrail vatandaşı Edan Alexander'ı serbest bıraktı.

21 yaşındaki çifte vatandaş, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildi.

Hamas Gazze Şeridi'ndeki esir asker Alexander'ın serbest bırakılması üzere arabulucu ülkelerin girişimiyle ABD yönetimiyle görüşüyordu.

Reuters haber ajansı, rehinenin Hamas'ın silahlı kanadı tarafından teslim edildiğini bildirdi.

Örgütün kısa süre önce yaptığı açıklamada Alexander'ın serbest bırakılmasının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri" olacağı aktarılmıştı.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEYE HAZIRIZ"

Hamas'ın açıklamasında ayrıca, örgütün derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada söz konusu ülkelerin önceki dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinderol oynadığı dile getirilmişti.



NETANYAHU: ASKERİ BASKI SAYESİNDE BIRAKILDI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, serbest kalan esir ve ailesi tebrik edildi.



Netanyahu, esirin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sayesinde serbest kaldığını savundu.