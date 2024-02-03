Hamas: ABD Ortadoğu'da ateşe benzin döküyor

Filistinli örgüt Hamas, ABD'nin Irak ve Suriye saldırılarının tüm sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Hamas: ABD Ortadoğu'da ateşe benzin döküyor

'ye yönelik İsrail bombardımanında yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 238'e yükselirken, Hamas'tan saldırılarına ilişkin açıklama geldi.

Filistinli örgüt, ABD'nin ve 'ye yönelik hava saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Washington'un Ortadoğu'da, ateşe benzin döktüğünü söyledi. Hamas, "ABD'nin iki ülkeye yönelik agresif saldırılarının yansımalarının tüm sorumluluğunu taşıdığını" belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda Suriye'de en az 23 İran yanlısı savaşçının öldürüldüğünü açıklarken Bağdat hükümeti ise Irak'taki ölü sayısını, siviller de dahil olmak üzere 16 olarak duyurdu.

ABD, çarşamba günü Ürdün'de üç askerinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak Irak ve Suriye'de İran destekli silahlı gruplara karşı dün gece hava saldırıları başlatmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, "daha fazlasının yapılacağını" söylemişti.




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