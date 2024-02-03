Hamas: ABD Ortadoğu'da ateşe benzin döküyor

Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanında yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 238'e yükselirken, Hamas'tan ABD saldırılarına ilişkin açıklama geldi.



Filistinli örgüt, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Washington'un Ortadoğu'da, ateşe benzin döktüğünü söyledi. Hamas, "ABD'nin iki ülkeye yönelik agresif saldırılarının yansımalarının tüm sorumluluğunu taşıdığını" belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda Suriye'de en az 23 İran yanlısı savaşçının öldürüldüğünü açıklarken Bağdat hükümeti ise Irak'taki ölü sayısını, siviller de dahil olmak üzere 16 olarak duyurdu.

ABD, çarşamba günü Ürdün'de üç askerinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak Irak ve Suriye'de İran destekli silahlı gruplara karşı dün gece hava saldırıları başlatmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, "daha fazlasının yapılacağını" söylemişti.











