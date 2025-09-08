Hamas: ABD tarafından bazı fikirler aldık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de son ateşkes önerisine ilişkin baskısı artarken, Hamas'tan yeni açıklama geldi.

Hamas açıklamasında "(Katar ve Mısır) Arabulucular aracılığıyla ABD tarafından ateşkes anlaşmasına varılması yönünde bazı fikirler aldık." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların durdurulması için gösterilen çabalara katkı sağlayacak "her türlü adımın memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.



Hamas'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir an önce müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bunun karşılığında "savaşın sona erdiğinin açık bir şekilde duyurulması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'yi yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan ve derhal göreve başlayacak bir komitenin kurulması gerektiği" belirtildi.