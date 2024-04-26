Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini eleştirdi

Hamas, ABD ve diğer 17 ülkenin Gazze'deki krizi sona erdirmenin bir yolu olarak tüm rehineleri serbest bırakması yönünde çağrıda bulunan teklifini eleştirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada bu teklifin Filistinlilerin taleplerini karşılamada başarısız olduğunu vurguladı.



Açıklamada, Hamas'ın ateşkes fikirlerine açık olduğu ve daha önce de belirtilen ana taleplere sadık olduğu belirtildi.



ABD ve diğer 17 ülke ortak bir açıklama ile Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Bildiride Hamas'tan, elindeki tüm rehineleri derhal serbest bırakması istenmişti.

Rehinelerin bırakılmasına karşılık Gazze'de uzatılmış ateşkes anlaşmasının masada olduğu belirtilmişti.

İmzacı ülkeler şu şekilde: ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, İngiltere, Tayland.